Госкорпорация «Ростех» отчиталась о создании «суперкомпьютера», который невозможно взломать

Суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработан концерном «Автоматика» госкорпорации «Ростех», сообщает официальный сайт структуры Сергея Чемезова.

«Суперкомпьютерное решение состоит из стоек, содержащих компактные четырехпроцессорные блейд-серверы с жидкостным охлаждением. Такой способ теплоотведения позволил снизить габариты модуля, что дает возможность разместить до 153 вычислительных узлов в одной серверной стойке», – сообщает Ростех.

Фото предоставлено Госкорпорацией Ростех

В госкорпорации утверждают, что одна стойка может выполнять до 75 трлн операций за секунду.







«Основное отличие наших ИТ-систем – высокий уровень информационной безопасности. «Эльбрусы» гарантированно не содержат «закладок», позволяющих удаленно влиять на работу системы и незаконно снимать информацию», – сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. Топ-менеджер госкорпорации утверждает, что российская машина подходит для моделирования нейронных сетей, которые являются основой технологий искусственного интеллекта.

«Суперкомпьютер может применяться в таких сферах, как математическое моделирование для промышленности, медицины; обработка big data, осуществление научных расчетов. Это полностью отечественное изделие, имеющее высокую информационную защищённость, оно требует низких сервисных расходов, компактное и бесшумное», – заявил в свою очередь гендиректор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Рыночная стоимость изделия не уточняется.

Два года назад МВД РФ отчиталось, что с помощью российских процессоров «Эльбрус» им удалось минимизировать масштабное заражение своих компьютеров вирусами-вымогателями. Сразу после этого было объявлено о старте опытного производства российских компьютеров.

Осенью 2017 года «Фонтанка» рассказывала о перспективах построения защищённых сетей и рисках связанных с использованием российских разработок. В начале 2018 года стало известно о планах Минобороны РФ отказаться от продуктов Microsoft в пользу российских изделий, в том числе на базе процессоров «Эльбрус».