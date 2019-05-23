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Строительство
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23.05.2019 12:09
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ПСК приглашает в офис продаж Start

ПСК приглашает в офис продаж Start

ПСК

Хотите посмотреть, как выглядит один из самых крупных проектов в сегменте апартаментов комфорт-класса в Санкт-Петербурге? Тогда добро пожаловать в офис продаж апарт-комплекса Start, который открылся на втором этаже ТЦ «Парнас» на 4-й Верхнем переулке, 19, напротив объекта строительства.

Центральное место в офисе продаж занимает макет здания: каждая деталь доступна для осмотра со всех сторон.

Офис продаж работает ежедневно с 10:00 до 21:00, без выходных. Менеджеры расскажут об условиях приобретения, оптимальных планировках, стоимости апартаментов, стоимость которых начинается от 1,1 млн руб. или от 57 тыс. руб. за квадратный метр. Сейчас покупателям предлагаются апартаменты до 32.8 кв.м. Все апартаменты сдаются с отделкой.

Если после прогулки у вас останутся вопросы, вы сможете задать их менеджерам в офисе продаж, по телефону (812) 210 86 05 или в группе проекта ВКонтакте.

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

 

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