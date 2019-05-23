Три игрока «Зенита» вошли в окончательную заявку сборной России на матчи отборочного этапа Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал окончательный состав сборной России на предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино и Кипром. По сравнению с предварительной заявкой, список уменьшился на семь имен. В окончательную заявку вошли 30 футболистов, включая трех игроков «Зенита»:

вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунёв («Зенит»), Сергей Песьяков («Ростов»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Фёдор Кудряшов («Истанбул Башакшехир»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Егор Сорокин («Рубин»), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов («Ростов»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба – «Арсенал»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Ростов»), Магомед Оздоев («Зенит»).







Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав»), Фёдор Смолов («Локомотив»), Фёдор Чалов (ЦСКА).

Матч с Сан-Марино пройдет 8 июня в Саранске, начало в 19:00 по московскому времени, игра с Кипром – 11 июня в Нижнем Новгороде, начало в 21:45 по московскому времени.