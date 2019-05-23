Белоруссия хочет найти поставщика нефти в Казахстане. Нур-Султан готов, но после урегулирования вопроса с Москвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его республика намерена «покупать с мировых рынков нефть». Среди основных вариантов называется Казахстан, который готов выйти на белорусский рынок, но после согласования с Россией.

«В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведём переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы по поставкам казахстанской нефти в Белоруссию», – цитирует 23 мая заявление Лукашенко агентство Белта.

Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев подтвердил, что «очень интенсивные и важные переговоры» о диверсификации поставок энергоносителей между двумя постсоветскими республиками уже ведутся. «Мы готовы, вообще никаких проблем нет. У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно, и мы готовы поставлять их в Беларусь», – заявил Белта Ертысбаев.

По его словам, без участия Москвы этот вопрос решить не удастся, так как транспортировка казахской нефти будет идти по нефтепроводу на территории РФ. Ертысбаев пообещал найти приемлемое для всех сторон решение.

Президент Белоруссии, в свою очередь, выразил надежду, что с Россией как «близкой страной» Минск сможет договориться о «каких-то объемах поставок нефти из Казахстана».





