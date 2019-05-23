«Гендерный баланс» в пермской гимназии, завысившей проходной балл для девочек, оценят прокуратура и Минпросвещения

Гимназией №4 в Перми, где установили разные проходные баллы для мальчиков и девочек, заинтересовались не только СМИ, рассказавшие о своеобразном гендерном подходе педагогов. Провести проверку обещают как чиновники, так и прокуратура.

О реакции 23 мая сообщает пермский портал 59.ru, который накануне и рассказал о ситуации. Первым отозвался местный департамент образования, пообещав провести проверку. К нему присоединился региональный детский уполномоченный. Позже пообещала дать свою оценку прокуратура Пермского края.

«Прокуратура запросит у гимназии положения о приеме в первый класс, — рассказали изданию в надзорном органе. — Также сотрудники прокуратуры встретятся с администрацией школы, чтобы получить разъяснения ситуации. В случае нарушений будут приняты меры».

Не осталось в стороне и министерство просвещения. Оно пообещало «детально проверить» информацию о приемной кампании в гимназии №4. Федеральные чиновники напомнили, что российская Конституция гарантирует равенство прав и свобод вне зависимости от пола.







Напомним, уральская гимназия, объявляя набор в первый класс, решила установить разный проходной балл для девочек (69,1) и для мальчиков (65,7). Дирекция объяснила такой подход стремлением уравновесить гендерный баланс в классах, так как в подготовительной школе парней обучалось меньше, чем представительниц слабого пола. Кроме того, педагоги сочли, что страной предстоит управлять мужчинам, а потому, видимо, им хорошее образование нужнее.