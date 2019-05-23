Суд отказался признать незаконным отказ вернуть участок на Смоленке «Театру песни»

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу компании «Театр песни» на отказ комитета по инвестициям Петербурга предоставить инвестору участок на Васильевском острове под строительство концертного комплекса. Информация об этом накануне появилась на сайте «Электронное правосудие».

В начале января 2019 года первая инстанция подтвердила законность отказа Смольного предоставить территорию площадью 2,7 га под возведение Театра песни имени Аллы Пугачевой в устье реки Смоленки, аргументировав решение тем, что территорию предложили внести в перечень зеленых насаждений общего пользования. На тот момент соответствующий законопроект прошел в Заксобрании второе чтение. В настоящее время участок официально включен в ЗНОП.

Территорию для строительства театра инвестор получил от Смольного в 2011 году. Три года спустя по иску депутата горпарламента Алексея Ковалева стройка остановилась — на участке ранее было запланировано продолжение Морского проспекта. Инвестор скорректировал проект, предложил пустить дорогу «сквозь» концертный зал, но добиться повторной выдачи разрешительной документации не смог. Сейчас инвестор пытается вернуть средства, которые успел вложить в проект, — более 150 млн рублей.

Напомним, что в перечень ЗНОП также включили два симметричных участка по 1,1 га по соседству, где планировалось построить инвест-отель. Горожане добивались создания на этом месте «парка на Смоленке». Однако Смольный до сих пор не отменил разрешение на строительство и договор об аренде. В мае чиновники озвучили вариант компромисса: инвестор благоустраивает территорию взамен сохранения планов по возведению гостиницы.





