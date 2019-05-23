Ближе к морю с предложением от ГК «КВС»

ГК «КВС»

Жилой квартал бизнес-класса «Наутилус» находится на берегу Матисова канала и совсем рядом с Балтийским морем. А кто же из нас не мечтает иметь квартиру, окна которой выходят на гладь воды?

С предложением от ГК «КВС» и Сбербанка осуществить мечту совсем просто, тем более, если вы военнослужащий. Теперь покупку квартиры в ЖК «Наутилус» вы можете оформить по программе «Военная ипотека» в Сбербанке по процентной ставке от 9,5%. Сумма кредита по программе «Военная ипотека» составляет от 300 000 рублей до 2 502 000 рублей. Первоначальный взнос от 15%. Срок кредитования - до 20 лет (при этом срок возврата кредита не должен превышать предельный срок, на который предоставляется Целевой жилищный заем).

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

Не откладывайте мечту на завтра. Для других категорий граждан также действуют различные программы, которые ГК «КВС» разработала совместно с банком-партнером. Специалисты Отдела продаж компании «КВС» помогут Вам квартиру и определиться с наиболее подходящей формой оплаты. Воспользуйтесь предложением по военной ипотеке. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/