Смольный освободил берег Нижнего Большого Суздальского озера от коттеджей-захватчиков

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал незаконные заборы на Выборгском шоссе, вблизи дома 160.

Как пояснили в ведомстве 23 мая, владельцы участков на берегу Нижнего Большого Суздальского озера с помощью ограждений захватили соседнюю территорию общей площадью 1000 кв. м. Принадлежащая городу земля находилась в границах береговой полосы.

Собственникам дали 4 месяца на самостоятельный снос заборов, но они отказались добровольно освободить участки. Теперь их ждет привлечение к административной ответственности за незаконное размещение объектов благоустройства. Также ККИ намерен взыскать с них затраты на демонтаж ограждений.





