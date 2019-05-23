«Бывает, косячу». Вратарь «Зенита» Лунев объяснил, почему ему не дали файер во время празднования чемпионства

Голкипер футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев рассказал о своих ощущениях, когда увидел толпу фанатов на выходе из аэропорта после завоевания чемпионства. В интервью «Спорт-Экспрессу» он объяснил свое спокойствие усталостью после перелета.

«Я просто устал после игры, да и не осознавалось это все. Только по прилете появились эмоции, когда увидели, сколько болельщиков собралось, причем время-то было позднее. Ты действительно понимаешь, что сделал что-то приятное для людей, которые верили в нас и для которых мы играли», – заявил Лунев.

По словам вратаря, когда партнеры по команде стали вместе с фанатами жечь файеры, он тоже хотел присоединиться к ним, но ему не дали.

«Я очень хотел! Но мне запретили. Наверное, бывает, косячу. В целях безопасности, сказали, лучше не надо», – объяснил Лунев. Напомним, «Зенит» стал чемпионом за три тура до конца чемпионата. Лунев провел 28 матчей, в которых пропустил 27 мячей.





