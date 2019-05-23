«В зоне облачных полей, кратковременных дождей». В Петербурге холодно

Ближе к полудню 23 мая столбик термометра в Петербурге едва дотягивает до семи градусов тепла. Город угодил в тыл циклона.

Как пишет в Facebook синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, Петербург в четверг находится под действием циклона, который принес обширные облачные поля и кратковременные холодные дожди. Максимальную температуру на день ранее в Гидрометцентре обещали 18 градусов, однако пока до этой цифры далеко – в городе всего +7. По прогнозу рабочая неделя завершится тоже прохладно, в пятницу не больше +14.





