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Работа
23.05.2019 11:34
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Час пути в общественном транспорте с отвлеченными мыслями. Как петербуржцы проводят утро перед работой

Жители Петербурга предпочитают добираться до работы на общественном транспорте, глядя по сторонам или слушая музыку и не думая о делах. Есть и те, кто ездит исключительно на такси. 

Результаты соцопроса 23 мая сообщает портал «Зарплата.ру». Как рассказали сами жители города, в начале трудового дня большинство, около 70%, не успевают никуда зайти. Однако 15% удается забежать в магазин; 7% начинают утро с кофе на вынос; 2% завтракают в кафе, еще 2% умудряются успеть поплавать в бассейне. 

Сама дорога у большинства трудящихся занимает около часа, таких в городе 47%. 29% проводит в пути почти два часа, три процента – еще больше. Тех, кто работает неподалеку от дома и на дорогу тратит не больше получаса, 21 процент.

Большая половина, 58%, добираются до рабочих мест на общественном транспорте. 21% использует свои автомобили, три процента – служебные. Меньше всего тех, кто ездит на такси и велосипеде, по два процента. Гулять до работы пешком могут себе позволить 14% петербуржцев. 



В дороге большинство просто смотрит по сторонам, таких горожан треть. 27% начинают утро с музыки, 16% досматривают сны, 13% читают книги, 9% мониторят соцсети. Три процента жителей Северной столицы по пути находят собеседников.

Больше 70% предпочитают включаться в рабочий процесс только когда добираются до места. 21% в дороге составляют план на день, в основном это экономисты, риелторы, учителя и руководители в разных сферах. 15% разбирают почту, 12% успевают сделать несколько деловых звонков. Есть и те, кто в пути смотрят образовательные видео. 

В опросе приняли участие 740 петербуржцев.

 

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