После жалоб на дрифтеров прокуратура заставила «Ленту» на Лиговском оборудовать свою парковку неровностями

Петербуржцы пожаловались в прокуратуру на дрифтеров, обосновавшихся на парковке торгового центра в Московском районе города. Ведомство провело проверку и заставило руководство ТЦ пресечь нарушения.

Как сообщает 23 мая пресс-служба прокуратуры Петербурга, горожане жаловались на систематические нарушения безопасности дорожного движения на территории ТК «Лента» на Лиговском проспекте. По результатам проверки ведомство вынесло в адрес правообладателя торгового комплекса представление об устранении нарушений и способствующих им причин и условий.

В итоге на парковке «Ленты» установили комплекты индивидуальных дорожных неровностей, которые должны помешать нарушителям несанкционированно использовать ее как площадку для дрифта.

Любители уличных гонок устраивают дрифт и заезды и в центре Петербурга. В октябре 2018 года опасный дрифт устроили на площади Островского, в декабре 2017-го – на Исаакиевской. За последнее нарушитель был оштрафован.







Действия стритрейсеров могут быть квалифицированы по статьям 12.14 и 12.15 КоАП РФ, то есть как нарушения правил маневрирования и правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона. За это полагается штраф и лишение прав. Отдельный законопроект о введении ответственности для уличных гонщиков правительство РФ не поддержало.

В июле 2018 года под колесами машины таких любителей погонять на Невском проспекте погибла заслуженная балерина Мариинского театра. После этого полиция устроила в Петербурге облаву на стритрейсеров.