Петербургская спортсменка с инвалидностью выступила на ЧМ по пауэрлифтингу среди здоровых спортсменов

Петербурженка Марина Бекетова стала единственной спортсменкой с инвалидностью из России, принявшей участие в чемпионате мира в Японии по пауэрлифтингу среди спортсменов без физических ограничений.

Марина Бекетова, многократная рекордсменка России по парапауэрлифтингу (жим штанги среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), была одним из двух спортсменов с инвалидностью на этом чемпионате. Она показала четвертый результат, отжав штангу весом 95 кг. Первое место заняла спортсменка из Швеции, второе – представительница Украины, третье – участница из Канады.

Отбор и судейство на турнире были на общих основаниях. По словам старшего тренера сборной Петербурга по пауэрлифтингу спортсменов с ПОДА Дениса Лещева, участие в этих соревнованиях – это новый опыт: необычные условия, новизна, дополнительный старт. «И, конечно, приняли в них участие для того, чтобы доказать, что паралимпийцы не слабее», – сказал Лещев.

«Первый раз выступала на чемпионате мира (среди здоровых. – Прим. ред.), мы отработали всё ровно и заняли достойное место. Расслабляться не стоит, впереди главный старт – чемпионат мира в Астане (паралимпийский)», – поделилась Марина Бекетова.

Спортсменка и БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» благодарят всех, кто оказывал и оказывает поддержку Марине и сборной Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу спортсменов с ПОДА.

В 4 года Марина Бекетова перенесла полиомиелит, в результате чего получила поражение опорно-двигательного аппарата. Но она никогда не сдавалась. В 2012 году начала заниматься спортом. Сегодня она многократная победительница и рекордсменка всероссийских соревнований, призер международных турниров по пауэрлифтингу (жим штанги) среди лиц с ПОДА. В ноябре 2018 года Марина Бекетова стала чемпионкой России по пауэрлифтингу (жим штанги) и вошла в состав сборной России среди атлетов без физических ограничений.