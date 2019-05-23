Глава Банка России против запрета микрофинансовых организаций
Запрещать деятельность микрофинансовых организаций (МФО) нельзя, потому что в случае такого запрета люди попадут в руки нелегальных кредиторов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания комитетов по финансовому рынку и по бюджету и налогам нижней палаты российского парламента 23 мая.
«Я знаю, где-то обсуждалось, что надо запретить в принципе микрофинансирование – на наш взгляд, запрещать ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных кредиторов, черных кредиторов», — сказала она.
Глава мегарегулятора финансового рынка отметила, что президент России в своем послании поставил задачу навести порядок на этом рынке, пишет РИА Новости. «Как мы ее решаем: мы ужесточаем регулирование, выводим с рынка, продолжаем выводить, недобросовестных игроков, слабых игроков, по закону ограничиваем стоимость микрозаймов. У нас принят график вместе с вами по закону — на наш взгляд, это положительно оказывает влияние рынок, и важно, что это делается, пусть большими шагами, но постепенно», – пояснила Набиуллина.
Глава ЦБ РФ добавила, что предполагается усилить работу в этом направлении, взаимодействие с правоохранительными органами: «Просим вашей поддержки, в том числе, я уже говорила, по блокировке сайтов, которые рекламируют деятельность таких нелегальных кредиторов».
Справка:
11 апреля 2019 года депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму ФС РФ законопроект о признании утратившим силу Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Целью законопроекта является запрет деятельности МФО на рынке кредитных организаций.