Глава Банка России против запрета микрофинансовых организаций

Запрещать деятельность микрофинансовых организаций (МФО) нельзя, потому что в случае такого запрета люди попадут в руки нелегальных кредиторов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания комитетов по финансовому рынку и по бюджету и налогам нижней палаты российского парламента 23 мая.

«Я знаю, где-то обсуждалось, что надо запретить в принципе микрофинансирование – на наш взгляд, запрещать ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных кредиторов, черных кредиторов», — сказала она.

Глава мегарегулятора финансового рынка отметила, что президент России в своем послании поставил задачу навести порядок на этом рынке, пишет РИА Новости. «Как мы ее решаем: мы ужесточаем регулирование, выводим с рынка, продолжаем выводить, недобросовестных игроков, слабых игроков, по закону ограничиваем стоимость микрозаймов. У нас принят график вместе с вами по закону — на наш взгляд, это положительно оказывает влияние рынок, и важно, что это делается, пусть большими шагами, но постепенно», – пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ РФ добавила, что предполагается усилить работу в этом направлении, взаимодействие с правоохранительными органами: «Просим вашей поддержки, в том числе, я уже говорила, по блокировке сайтов, которые рекламируют деятельность таких нелегальных кредиторов».





