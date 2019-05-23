В жилом комплексе ЦДС «Северный» в продажу вышли новые корпуса

Группа компаний «ЦДС»

Группа ЦДС открыла продажу квартир в третьей очереди жилого комплекса ЦДС «Северный». На рынок выведена 641 квартира в корпусах 6 и 7. Объекты будут введены в эксплуатацию в IV квартале 2021 года.

Группа ЦДС открыла продажи в корпусах 6 и 7, относящихся к третьей очереди строительства жилого комплекса ЦДС «Северный», расположенного в пешей доступности от станции метро «Девяткино». Стоимость предложения в новых корпусах начинается от 2,1 млн руб. Продажи ведутся в рамках 214-ФЗ.

Корпус 6 жилого комплекса ЦДС «Северный» представляет собой кирпично-монолитный трехсекционный дом, рассчитанный на 272 квартиры, среди которых продуманные студии площадью от 27,13 кв. м, функциональные однокомнатные квартиры площадью от 36,46 кв. м, а также семейные двухкомнатные квартиры площадью от 59,4 кв. м. Общая площадь 18-этажного здания составляет 18 329 кв. м, жилая – 11 075 кв. м. На первом этаже дома разместятся коммерческие помещения общей площадью 594 кв. м, в которых откроются магазины и сервисы первой необходимости с отдельным входом с внешней стороны дома, обращенной к проезжей части.

Двухсекционный корпус 7 рассчитан на 369 квартир площадью 14 175 кв. м. Общая площадь 17-этажного здания составляет 21 146 кв. м. Квартирография седьмого корпуса также предлагает большой выбор планировочных решений, от студий до евро-трехкомнатных квартир. Их площадь варьируется от 31,23 до 64,83 кв. м.

Все квартиры в корпусах 6 и 7 предлагаются с полной отделкой «под ключ», выполненной по современным стандартам из качественных материалов.

Корпуса 6 и 7 образуют закрытый внутренний двор, свободный от машин, в котором разместятся современные площадки для детей разных возрастов, места для занятий спортом и отдыха. Для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг на 20 машиномест.

Дома третьей очереди строительства будут введены в эксплуатацию в IV квартале 2021 года.

ЦДС «Северный» – жилой комплекс возводится на территории Муринского поселения, недалеко от ст. м «Девяткино» и одноименной железнодорожной станции. Комплекс состоит из 12 разновысотных жилых домов (18-19 этажей), возводимых по кирпично-монолитной технологии. В них предусмотрены 4 473 квартиры. Для удобства автомобилистов на территории расположатся подземные и надземные паркинги на 2 649 машиномест. В центре комплекса будут построены детский сад на 320 мест и школа на 565 учеников.

Справка о Группе ЦДС

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