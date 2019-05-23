Водитель перевернувшегося в Италии автобуса с российскими туристами взят под стражу

Итальянская полиция приняла решение задержать мужчину, который был за рулем туристического автобуса, перевернувшегося утром 22 мая на трассе Сиена – Флоренция.

Суд Тосканы 23 мая одобрит решение об аресте водителя, которого обвиняют в ДТП с летальным исходом и нанесении увечий. Об этом 23 мая сообщает издание ANSA.

Основной версией произошедшего остается невнимательность 35-летнего итальянского водителя на сложном участке трассы. Полиция уже допросила мужчину.

По последним данным российского посольства в Риме, в результате ЧП погибла одна гражданка России. Предположительно, это 40-летний гид группы. Кроме того, 19 россиян получили травмы. Всех их доставили в 2 больницы города Сиена. Дипломаты, которые составили списки пострадавших, заверили, что большинству соотечественников не понадобится серьезное лечение. По данным на утро 23 мая, в больницах остается 5 российских граждан, а 14 выписали накануне вечером.







Помимо россиян в автобусе также были граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Грузии и Молдавии.

На трассе Сиена-Флоренция в 9.30 по местному времени 22 мая автобус с 60 пассажирами вылетел с трассы в овраг. Среди туристов были также клиенты «Библио-глобуса».