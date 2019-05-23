56% россиян заявили о негативном отношении к геям. Большинство не сталкивалось с ними в жизни

Более половины россиян негативно относятся к геям и лесбиянкам. Общественное мнение по вопросу секс-меньшинств изучили социологи «Левады». Итоги аналитический центр представил 23 мая.

На вопрос «Как вы относитесь к людям с гомосексуальной ориентацией?» 56% участников опроса ответили «Скорее отрицательно». Противоположный ответ выбрали всего 3%. Еще 39% заявили о нейтральном отношении к ЛГБТ. Не смогли сформулировать свою оценку 2%.

При этом почти половина опрошенных согласны с тем, что геи и лесбиянки «должны пользоваться такими же правами, как и другие граждане». В этом вопросе респонденты разделились практически поровну: чуть большая часть (47%) согласна с этим, чуть меньшая часть (43%) считает иначе.

«По последнему вопросу в 2013 году наблюдался скачок негативных эмоций по отношению к ЛГБТ-людям. С большой долей уверенности это можно объяснить той кампанией, которая была развязана в ведущих российских СМИ вокруг так называемого закона «против пропаганды гомосексуализма». К сегодняшнему дню, похоже, негативный эффект этой кампании на общественное мнение постепенно выдохся», – считают в «Левада-центре».







Только у 8% участников исследования оказались геи и лесбиянки среди друзей и знакомых. 89% россиян сказали о том, что секс-меньшинств в их окружении нет. Если бы они узнали о нетрадиционной половой ориентации своих знакомых, полностью прекратили бы общение 31%, минимизировали контакты еще 18%. Для 23% ориентация друзей не имеет значения и не может повлиять на дружбу. Сохранили бы связи, но без разговоров о личной жизни геев, 22%.

О случаях насилия в отношении людей с гомосексуальной ориентацией половина респондентов не знает. О широком распространении этого явления говорят порядка четверти опрошенных (28%). Самыми информированными оказываются люди моложе 25 лет. В целом, чем старше респондент, тем меньшую осведомленность о случаях насилия в адрес ЛГБТ-людей он демонстрирует: среди респондентов старше 65 лет не знают о случаях насилия 60%, среди самых молодых – 27%, в среднем по выборке 45%.

27% россиян уверены в том, что сексуальная ориентация – это врожденное свойство, которое не меняется под воздействием внешних обстоятельств. 46% считают, что все может измениться под влиянием внешних обстоятельств (окружения, воспитания) или событий жизни. Допускают оба варианта 14%.