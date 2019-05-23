В мае метростроевцам вернули больше 80 млн долгов по зарплатам. Осталось еще 170
Расчетные счета подрядных организаций «Метростроя» опустели на 81 млн рублей с помощью судебных приставов. Деньги перечислили строителям из шести организаций.
Как сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов 23 мая, больше 11 млн получили строители, которым с марта не платило ЗАО «Тоннельный отряд-3». Заработанное отдали 391 человеку. Шесть млн списали со счета ООО «Метроподземстрой», деньги получили 150 работников. 12 млн в мае принудительно отдали в ЗАО «СМУ-9 Метрострой», еще десять – ЗАО «СМУ-11 Метрострой».
Сотрудники ЗАО «Управление №10 Метрострой» с помощью приставов получили 19 млн, 22 млн вернули коллективу «Управления -15 Метрострой».
Всего трудовая инспекция насчитала около 250 млн долгов перед сотрудниками дочерних компаний «Метростроя». Строители добивались заработанного, устраивая забастовки и собираясь возле Смольного. Зарплаты возвращают не только с помощью приставов, но и благодаря вмешательству прокуратуры.
Справка:
Проблемы «Метростроя» стали проявляться во второй половине 2018 года: стало известно о том, что строитель городской подземки срывает сроки по оранжевой, фиолетовой и коричневой веткам метро, а на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» были обнаружены более 1000 недоделок. К концу года налоговая инспекция заблокировала счета компании из-за найденных нарушений на сумму в 788,9 млн рублей, из-за чего у «Метростроя» возникли серьезные трудности с выплатой заработной платы своим рабочим. Ситуация разрешилась, лишь когда вмешались городские власти. При этом вплоть до января 2019 года Смольный обвинял предприятие в неграмотном менеджменте и неправильных решениях. То, в свою очередь, отвечало обвинениями в намеренном затягивании приемки и оплаты работ со стороны городских властей.
К 21 января 2019 года администрация Петербурга расторгла с компанией 3 из 4 контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявила, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней риторика властей изменилась в противоположную сторону: чиновники отказались от идеи расторжения контрактов, но выставили условия – компания должна заключить мировое соглашение с налоговой, раздать все долги по зарплате, а также достроить три новые станции фиолетовой линии к 1 сентября.