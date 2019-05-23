Во дворе порядок вместе с ГК «КВС»

ГК «КВС»

25 мая в 11.00 в ЖК «Новое Сертолово» пройдет экологическая акция — «Зеленый двор».

Акция будет проходить при участии ландшафтного дизайнера Ольги Кисинской. Она расскажет, как правильно сажать деревья, как ухаживать за растениями, поделится с вами секретами, как грамотно обустроить территорию возле своего дома. В рамках мероприятия будут посажены яблони и многолетние растения, которые отвечают нашим климатическим условиям. Присоединятся к акции «Зеленый двор» кандидаты в депутаты от группы компаний «КВС», которых выдвинуло руководство компании. Они много лет работают в компании, проживают в «Новом Сертолово» и знают о микрорайоне не понаслышке.

ЖК «Новое Сертолово» – масштабный проект ГК «КВС» по комплексному освоению территории. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой, которая является гордостью компании «КВС». Благодаря качественной отделке от застройщика останется только перевезти вещи и расставить их по местам. Есть пул квартир со встроенными кухнями. Узнать больше информации о жилом комплексе, планировках, а также подобрать квартиру можно по телефонам Отдела продаж ГК «КВС»: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)