Петербургские фонари будут раздавать связь. На опорах хотят расставить базовые станции для сетей 5G

Вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский поручил СПб ГУП «Ленсвет» рассмотреть возможность размещения на опорах уличного освещения мобильных передатчиков сетей пятого поколения 5G. Из исторического пейзажа они выбиваться не должны.

Как сообщает 23 мая аппарат вице-губернатора Максима Шаскольского, это должно стать частью программы повышения эффективности подведомственных предприятий и снижения бюджетных расходов. Размещать передатчики будут, заключая доходные договоры. «Размещаемые объекты сотовых операторов должны соответствовать сложившемуся городскому архитектурно-эстетическому облику, город сохраняет право собственности на объекты наружного освещения, – сообщает пресс-служба. – В случае прекращения договора аренды с владельцами базовых станций сотовых операторов на предмет совместного использования опор двойного назначения должны быть продуманы конструктивные решения, при которых возможен демонтаж части опоры двойного назначения, служащей для размещения антенн сотовой связи, с сохранением части конструкции, используемой по функциональному назначению – наружное освещение».

Доходы от дополнительной коммерческой деятельности «Ленсвет» направит на реконструкцию и развитию объектов наружного освещения.

Это не первый этап оптимизации работы «Ленсвета». Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что вместо 132 млн рублей на ремонт иллюминации телебашни решили направить 16,5 млн, оставшемуся найдут применение в районах, которые в 2019 году перешли на обслуживание «Ленсветом»: Пушкинском, Колпинском, Красносельском, Курортном. Там заменят около 250 изношенных светильников, а 95 километров неизолированного провода на более надежный - самонесущий изолированный.





