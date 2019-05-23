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Происшествия
23.05.2019 10:46
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Синие взрывы на видео: в Петербурге вторую ночь массово горит транспорт

Крупные автомобильные пожары происходят в Петербурге вторую ночь подряд. Если сегодня сгорели четыре легковушки сразу, то накануне – шесть грузовиков.  

23 мая около 3 часов на проспекте Ударников, у дома 41, корпус 1, вспыхнули четыре легковушки: «Фольксваген», «Рено», «Форд» и «Шкода». Три пожарных расчёта (12 человек) справились с огнём за полчаса, сообщает городское ГУ МЧС.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» этот случай вызвал горячие обсуждения проблем с парковкой.  «Это мой район, соседний двор. Вечная проблема с парковками. Очень густонаселённый район. <...>  Во дворе машины стоят в три ряда. И я не шучу. Люди созваниваются и решают, кто раньше выезжает и кто будет стоять в самом углу... Это что за бред вообще. А зимой вообще жесть. Дворы завалены снегом, улицы тоже, – жалуется Алёна и предлагает неожиданное решение: – Во дворе огромные территории отданы садикам. Дети не гуляют и на половине этих территорий. Если срезать хоть часть, это решит огромное количество проблем с парковками». Оставляя за скобками возмущение участников группы этим предложением, приведём ещё один комментарий на автомобильную тему.  «Нет там проблем с парковкой, – утверждает Эраст. – На Ударников куча места. Просто все щемятся во двор. Я всегда ставлю на Ударников, и норм».



На одной из записей в группе видно два синих взрыва во время тушения.

Синие взрывы на видео: в Петербурге вторую ночь массово горит транспорт

Ещё один пожар, похожий на автомобильный, показывают в том же «ДТП и ЧП». «Возле военкомата на Южном шоссе примерно в 2:10 было 3-4 хлопка и затем пожар. Предположительно, сгорел автомобиль», – рассказывает Анна. На сайте ГУ МЧС сведений об этом происшествии нет, но там сообщают не обо всех городских возгораниях.

Тем временем полиция выясняет обстоятельства двух других крупных пожаров в том же Красногвардейском и соседнем Калининском районах. Информацию о них ГУ МЧС давало. 22 мая около 2:10 в Уманском переулке, 86А, тушили два самосвала «Донг Фенг», а около 3 часов на автостоянке на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Лабораторной улицы – МАН, «Вольво» и КамАЗ. У всех транспортных средств полностью сгорели кабины. Сведения о пострадавших не поступали.

По данным «Фонтанки», по второму факту уже возбуждено уголовное дело по статье 167, часть 2, УК РФ (умышленное уничтожение имущества), по первому этот вопрос решается. Два самосвала  Dongfeng Dfl 32 2007 и 2012 годов выпуска принадлежат неработающим мужчинам, судя по фамилиям, братьям. Три грузовика с Лабораторного (два «Вольво» и КамАЗ) – собственность автомобильной компании, а МАН – одного из топ-менеджеров этой компании. «Вольво» застрахованы по каско, остальные – нет.

 

 

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