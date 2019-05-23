Новые вкусовые решения в ресторане Royal Beach на Крестовском острове

фото предоставлено Royal Beach

Шеф-повар Royal Beach Роман Трусов представил новое сезонное меню. В основу авторских блюд легли принципы кухни северных стран.

Главный акцент сделан на использовании сезонных и локальных продуктов с сохранением их природных вкусов. Не смотря на простоту ценностей северной кухни, ее блюда удивляют разнообразием вкусовых оттенков и нетрадиционными сочетаниями. Среди закусок в меню Royal Beach черный тунец с карри пудингом, вареньем из репы и сладкой сливой – авторское блюдо от шефа. Морковный салат с тыквенным пармантье, кедровыми орешками и черносливом так же является ярким примером новаторства. В разделе горячих блюд: лосось sousvide в азиатском соусе с мелиссой и свежими огурцами; томленая голень ягненка с баклажанной икрой; морской черт в сливочном соусе с пряным птитимом.

фото предоставлено Royal Beach

Сладкие деликатесы Royal Beach удивляют подачей и неожиданными вкусовыми решениями – «Медовая шишка из кедрового леса» (этот десерт вошел в число лучших в 2018 году на премии HORECA «UP» ULTRA PROFESSIONAL), хрустящие вафельные рожки с солёной карамелью, десерт "Павлова" с орехами и ягодами.

фото предоставлено Royal Beach

Роман Трусов уже более 20 лет занимается кулинарным искусством. На его счету опыт работы не только в России, но успешный запуск проектов во Франции и Израиле. Роман призер профессиональных конкурсов и обладатель множества наград, в том числе Bocused’Or.

фото предоставлено Royal Beach

«Новое меню Royal Beach, – говорит Роман Трусов - симбиоз любви к русским традициям и уважения к культурам других стран. Каждый рецепт уникален, потому что несёт в себе историю. Мы готовим с любовью к продуктам, которые олицетворяют человеческий труд и неравнодушие. Наша философия – совершенствовать лучшее. То лучшее, что создавали люди на протяжении многих веков. Наше меню это не просто пример сочетания классики с инновационными технологиями, но и воплощение моего главного принципа – всегда нужно двигаться вперед и любить то, что делаешь».

Ресторан Royal Beach

Крестовский остров, Южная дорога, 14

8(812) 677-79-35, royalbeach.ru