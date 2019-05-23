Школьника нашли мертвым на Луначарского. Он боялся остаться безработным

Тело семиклассника нашли в Калининском районе Петербурга. Школьник боялся, что не сможет устроиться в жизни.

Мертвого семиклассника нашли на козырьке 88-го дома по проспекту Луначарского около семи утра 22 мая. Тело первыми увидели соседи. По информации «Фонтанки»,17-летний юноша, несмотря на возраст, еще не добрался до старшей школы. Он состоял на учете у психиатра, незадолго до трагедии обратился к маме через записку. Школьник переживал, что в будущем может оказаться безработным.





