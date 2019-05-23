Нельзя отказать рабочим. Как Александра Беглова уговорят стать губернатором

Ветераны, волонтеры, общественники, депутаты, рабочие и предприниматели в ближайшие дни будут предлагать врио губернатора пойти на выборы. Он должен согласиться.

Александр Беглов//Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Петербург окончательно и бесповоротно вступил на тропу губернаторской избирательной кампании. Еще неделя – маски будут сброшены, начнется предвыборная гонка. И хоть имя кандидата от власти известно петербуржцам еще с осени, в ближайшие дни его произнесут уже официально. Представлять Александра Беглова электорату политтехнологи решили проверенным временем способом.

В советские времена, например, на выборах Верховного Совета, сначала фамилию единственного кандидата утверждали в Москве, затем будущий депутат проводил встречу с трудовым коллективом какого-нибудь предприятия, где его единогласно поддерживали. Такой свой кандидат был и у Балтийского завода, и у Ленинградского государственного университета. Традицию подобного выдвижения уже не единожды вспоминали в XXI-м веке. В конце 2017 года Владимир Путин воспользовался этим приемом во время визита на автомобильный завод ГАЗ в Нижнем Новгороде. Рабочие тогда скандировали «ГАЗ за вас! ГАЗ за вас!..». А Владимир Владимирович тепло благодарил собравшихся: «Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, и нет. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации».

Схожий сценарий, по информации собеседников «Фонтанки», написали и в штабе Александра Беглова. В качестве площадки выбран завод «Арсенал», где 23 мая врио губернатора должен будет провести встречу с трудовым коллективом. На заводе «Фонтанке» не опровергли визит врио губернатора, однако распространяться о подробностях отказались.

И до, и после встречи с пролетариатом обращения к Александру Беглову с просьбой выдвинуться массово подпишут общественники. Первые заявления уже были сделаны в среду, 22 мая. Так, после отчета в Законодательном собрании представители Общественной палаты Петербурга под телекамеры сделали объявление: совет заседал и решил, что нужно обратиться к Александру Беглову с просьбой стать кандидатом в губернаторы. «Для членов совета позиция по основным вопросам жизни города Александра Дмитриевича понятна. Уверен, что большинство жителей города придерживаются такой же позиции. Уверен, что Александр Дмитриевич не сможет отказать Общественной палате. Ждем ответ, готовы его поддержать», – заявил исполнительный директор завода «Климов», член совета палаты Александр Ватагин.







Еще одно заявление выпустила организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Обращение за подписью ее главы Василия Волобуева, бывшего в президентскую кампанию сопредседателем штаба Владимира Путина, опубликовала газета «Санкт-Петербургские ведомости».

«Проблем накопилось немало, и надо, засучив рукава, работать над их решением. Работать по-настоящему, по-ленинградски. Пример такой работы с первых дней на посту главы Санкт-Петербурга показываете Вы», – в числе прочего пишет он.

«Фонтанке» Волобуев подтвердил, что отправил такое письмо Александру Беглову, отметив, что ветераны считают его одним из лучших кандидатов. «Остается уже мало времени, и ему нужна поддержка», – заключил общественник.

По данным «Фонтанки», аналогичное заявление должны сделать на днях представители организации «Волонтеры Победы». Юлия Рудык в беседе с «Фонтанкой» не смогла дать точного ответа, попросив позвонить ей на следующий день – тогда она сможет дать комментарий о поддержке Беглова.

Также с заявлением должны выступить представители промышленности. В совете промышленников и предпринимателей под началом Анатолия Турчака сообщили «Фонтанке», что подобных акций у них пока не планируется, хотя Беглову они и симпатизируют.

Наконец, на встрече с муниципальными депутатами в Таврическом дворце 24 мая уже подтвердивший свое участие в выборах Беглов попросит у собравшихся поддержки и, очевидно, ее получит. Муниципалам (а в Петербурге подавляющее большинство представляет «Единую Россию») уже объявили, что 1 июня их ждут у нотариуса, чтобы заверить их подписи за кандидата в губернаторы для прохождения муниципального фильтра, необходимого для регистрации. (Главный кандидат собирается баллотироваться как самовыдвиженец.)

Собеседники «Фонтанки» говорят, что среди желающих стать кандидатами в губернаторы к тому моменту наберется уже 12 человек. Но пройти муниципальный фильтр (90 процентов депутатов избраны от партии власти) смогут только пятеро. По предварительным данным, присутствовать в бюллетенях на выборах 8 сентября будут Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Олег Капитанов (ЛДПР) и Михаил Амосов (беспартийный, самовыдвиженец). И, конечно, Александр Беглов.

Амосову и Беглову придется собирать помимо муниципального фильтра по 70 тысяч подписей, однако, считают собеседники «Фонтанки», это не станет проблемой.

Ранее о своих губернаторских амбициях заявляли также Борис Вишневский («Яблоко»), Красимир Врански («Красивый Петербург»), дважды депутат Законодательного собрания и первый уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов. Оксана Дмитриева утверждала, что готова идти в губернаторы, но ее не пропустят по муниципальному фильтру, в последние месяцы она прекратила вести активную пиар-кампанию.

Старт избирательной кампании официально дадут на заседании Законодательного собрания 31 мая.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»