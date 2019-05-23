Российские сим-карты с отечественной криптографией запустят на чипах Samsung

Доверенные сим-карты с отечественной криптографией, продажа которых в России может начаться с декабря 2019 года, будут работать на чипах Samsung. Об этом 23 мая пишет РБК со ссылкой на источник в компании — производителе телеком-оборудования. Также это подтвердили два собеседника — в крупном операторе связи и отраслевой ассоциации.

Александр Князев, гендиректор Института точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева (ИТМиВТ), который на данный момент является единственным в России разработчиком готового решения для использования отечественной криптографии в сотовых сетях, подтвердил, что организация закупила чипы Samsung. «Мы продолжаем программу испытаний сим-карт с отечественными криптографическими алгоритмами. Для этого нужно закупать чипы, на которые мы ставим свою операционную систему и криптоядро. Мы пообщались с разными производителями, Samsung предложил оптимальную цену за мелкую партию и сроки поставки, и эти чипы подходят по функциональным требованиям», — говорит Князев.

Он подчеркнул, что нет договоренностей о том, что в будущем в доверенных сим-картах должны использоваться исключительно чипы Samsung. «Мы продолжаем взаимодействовать с поставщиками сим-карт, которые используют чипы других производителей. Не исключено, что закупим чипы и у [китайской] Huada Semiconductor», — говорит он. По словам Князева, ИТМиВТ планирует закончить все испытания и довести технологию до промышленной эксплуатации к декабрю этого года, когда вступят в силу соответствующие приказы органов власти.

В пресс-службе Samsung не предоставили комментарии на момент публикации.

С 1 декабря этого года вступят в силу два приказа Минкомсвязи, по которым процедуры аутентификации и идентификации абонентов сетей 2G, 3G и 4G должны осуществляться с использованием криптографии, соответствующей требованиям ФСБ. Проект еще одного приказа, по которому с этого же времени российские криптоалгоритмы должны использоваться также в сим-картах, пока находится в разработке.





