Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei после запрета США на поставку компонентов

Японская корпорация Panasonic приостановила сотрудничество с китайской компанией Huawei после запрета американских властей на поставку компонентов. Об этом 23 мая сообщает NHK.

Телеканал отмечает, что Panasonic занималась поставками деталей для продукции Huawei, часть из которых приобретала у компаний из США.

«Мы соблюдаем законы США об экспортном контроле, в связи с чем было принято это решение», — отметили в Panasonic.

В конце прошлой недели администрация президента США Дональда Трампа внесла Huawei в черный список компаний за пособничество в шпионаже в пользу Пекина и фактически отрезала компанию от американского программного обеспечения и полупроводников, которые необходимы для производства её продуктов. Ответом, как писала «Фонтанка», могут стать ограничения в адрес Apple. Как жить в условиях ограничений россиянам, у каждого третьего из которых телефоны от Huawei и Honor, можно подробно прочитать здесь.







21 мая американская администрация сжалилась над Huawei и выдала компании временную лицензию на 90 дней, которая все равно серьезно ограничивает её работу. Основатель Huawei уже рассказал, как компания справится с санкциями США . А в Google дали китайцам 90 дней на обновления.