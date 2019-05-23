Девушка на KIA перепутала полосы. На ошибку ей намекнул капот поливальной машины

Аварию с участием машины коммунальных служб и легковушки засняли водители на Дунайском путепроводе в Петербурге. Иномарка каким-то образом оказалась на встречной полосе.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, столкнулись автомобили еще ночью 23 мая, с рассветом они все еще были на месте аварии. Поливальная машина не смогла затормозить перед ехавшей ей навстречу KIA, легковой автомобиль оказался вмят в грузовик.







В региональном управлении ГИБДД отметили, что медиков на место ДТП не вызывали.

По информации «Фонтанки», KIA принадлежит петербуржцу, но четыре штрафа за различные нарушения в прошлом году получила управлявшая машиной 24-летняя девушка.