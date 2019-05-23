В Пушкине обокрали больничный храм. Вор польстился на церковное золото

Домовой храм при горбольнице №38 имени Н. А. Семашко в Пушкине обокрали в ночь на 22 мая.

По информации «Фонтанки», в храм целителя Пантелеимона на Госпитальной улице вторглись после закрытия вечером 21 мая. Церковь опустела в 19 часов, а к часу ночи очевидцы заметили, что дверь в помещение взломана. Храм находится на территории горбольницы им. Семашко, он располагается в бывшей госпитальной часовне.

В своем заявлении в полицию настоятель указал, что пропали золотые изделия общим весом около 400 граммов. Их стоимость уточняется. Скорее всего, речь идет о богослужебной утвари или украшениях икон.

Напомним, менее недели назад напали на храм Рождества Пресвятой Богородицы в Киришах. Там деревянной палкой расколотили два окна и повредили входную дверь. Дебошира задержали, возбудив уголовное дело о хулиганстве.





