«Не собираюсь». Владелец косаток и белух отказался выпускать их из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя

Владелец приморских косаток и белух, гендиректор компании «Афалина» Алексей Решетов не собирается выпускать млекопитающих из «китовой тюрьмы». Об этом он заявил 23 мая в ходе судебных слушаний по иску зоозащитников в Южно-Сахалинске.

«Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает», — цитирует бизнесмена «Lenta.ru» со ссылкой на «Интерфакс».

Он отметил, что животные принадлежат ему, и вопрос об их освобождении может подниматься только после лишения его права собственности.

Решетов также рассказал, что все 10 косаток и 87 белух «живы, здоровы, нормально питаются и радуются приходу людей».







В октябре 2018-го экологи сообщили о готовящейся продаже 13 краснокнижных косаток из России в Китай. Эти животные, а также 90 белух содержались в «китовой тюрьме» недалеко от Находки в бухте Средняя. Они страдали от холода, снега и льда. Было заведено дело о жестоком обращении с животными и незаконном вылове водных биологических ресурсов. Позднее три белухи и одна косатка пропали, по этому факту полиция проводит проверку.

Вопрос об освобождении косаток и белух на особой контроль взяла Администрация президента России. 15 мая сообщалось, что специалисты команды Кусто выявили в «китовой тюрьме» агрессивных косаток. По их мнению, есть риск развития вредного поведения у животных, из-за которого они начнут выедать рыбу из сетей.