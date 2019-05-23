Культурные утки на пешеходном переходе восхитили петербуржцев. Перейдя набережную Невы, птицы пошли в Летний сад

Двух уток на пешеходном переходе в самом центре Петербурга – на Дворцовой набережной – засняли очевидцы вечером 22 мая. В соцсетях пользователи отметили присущий местным жителям — как людям, так и птицам – культурный уровень.

Видео было опубликовано в «ДТП и ЧП». Судя по кадрам, пернатая пара решила посетить Летний сад около половины восьмого вечера. Не испугавшись интенсивного потока машин, птицы начали уверенно переходить набережную Невы по переходу, собрав множество комплиментов в соцсетях. Пользователи отметили, что утки повели себя культурно и оказались умнее многих жителей города, которые перебегают дороги в неположенных местах. Оценив строгое соблюдение ПДД, автомобилисты пропустили птиц.





