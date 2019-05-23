В США появились монеты в честь победы во Второй мировой войне. СССР на них не оказалось

В США изготовили сувенирные монеты со странами-союзниками к 75-летию окончания Второй мировой войны. СССР на них не оказалось.

Монеты появились в продаже у американской компании Bradford Exchange, которая производит сувенирную продукцию.

Фото: Скриншот с сайта bradfordexchange.com

На реверсе монеты изображены флаги США, Великобритании и Франции, специальный знак 75-й годовщины победы, а снизу даты юбилея — 1945–2020 годы.







На аверсе монеты находятся 33-й президент США Гарри Трумэн, руководивший Штатами в 1945–1953 годах, и генерал армии Дуайт Эйзенхауэр, ставший 34-м президентом США.

«После долгих четырех лет войны и жертв во Второй мировой войне союзники наконец одержали победу ... Вспомните всех тех, кто обеспечил нам свободу, которой мы наслаждаемся сегодня, с помощью этой коллекции монет, посвященной 75-й годовщине победы во Второй мировой войне», — говорится в описании к монете.