В Рыбацком закончили ремонт дефектной трубы, из-за которой в яме оказалась машина

Теплоэнергетики поменяли кусок трубы, из-за дефекта на которой в промоину провалился автомобиль в Невском районе Петербурга.

Как сообщает компания «Теплосеть Санкт-Петербурга», к утру 23 мая подрядные организации занялись благоустройством участка возле 28 дома по Караваевской улице. Работы начались после того, как теплоэнергетики поменяли 12 метров лопнувшей накануне ночью трубы. В промоину попала припаркованная машина, ущерб владельцу будет возмещен. На водоснабжении авария не сказалась.





