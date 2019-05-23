«Чтобы было ясно». НАТО потребовало от России уйти из Крыма

Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич в рамках заседания альянса в Брюсселе заявил, что Североатлантический альянс не признает принадлежность Крыма к России и требует Москву вывести войска с территории полуострова.

«Чтобы было ясно, альянс не принимает и не примет незаконную аннексию Крыма Россией, и мы продолжаем призывать Россию вывести войска из Крыма», — цитирует 23 мая Пича РБК.

Кроме того, Пич призвал российские власти прекратить «оказывать поддержку» ополченцам в Донбассе.

Во время пресс-конференции после заседания военного комитета, который состоялся 22 мая, новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил о намерениях альянса и дальше предоставлять военную поддержку Украине.







Он отметил, что поддержка будет оказываться путем сотрудничества в сфере обучения, чтобы Украина в дальнейшем могла уверенно защищать свои территории.