Робота «подружили» с беспилотным авто и заставили разносить посылки

Компании Ford и Agility Robotics презентовали проект автономной доставки товаров. Он представляет из себя беспилотник с двуногим роботом в салоне, который сможет донести посылку до двери клиента. Испытания уже проведены, но технология пока не может работать без человеческого управления.

Об этом 22 мая сообщает N+1 со ссылкой на IEEE Spectrum. Новая концепция придумана для того, чтобы сократить затраты компаний на доставку. Двуногий робот способен преодолевать различные препятствия, носить предметы весом до 18 килограммов и без проблем приближаться к людям, в отличие от роботов на колёсах или дронов, которые уже используются некоторыми компаниями.

Для того, чтобы «подружить» беспилотное авто и робота, инженеры установили в багажнике конструкцию, которая вытягивает робота, позволяя встать ему на землю. После этого механический курьер берёт посылку, относит до нужной точки и возвращается в машину. Компании считают, что сервис можно будет использовать как самостоятельный или совмещать с работой беспилотного такси в промежутках между заказами.





