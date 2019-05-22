«Главный опрос впереди». В Екатеринбургской епархии считают, что отказываться от строительства храма в сквере рано

В Екатеринбургской епархии прокомментировали опрос ВЦИОМ, посвященный строительству в столице Урала храма святой Екатерины. Заявление представителей РПЦ опубликовано вечером 22 мая на официальном сайте епархии.

По мнению священнослужителей, опрос, проведенный ВЦИОМ, не отражает настоящего положения дел, поскольку был проведен в ситуации напряженности в обществе «в связи с недавними событиями».

«Полагаем, что проведенный опрос – всего лишь небольшой срез, который скорее отражает еще совсем недавнюю «перегретость» общества. Отметим, что наряду с эмоциональным напряжением имеет место серьезная недоинформированность горожан относительно проекта строительства храма, благоустройства сквера и городской набережной – потому городскому сообществу пока сложно составить объективное мнение о проекте. Главный опрос впереди. Мы по-прежнему молимся, разъясняем ситуацию и призываем горожан внимательно ознакомиться с проектом, масштабную презентацию которого сейчас готовит Фонд святой Екатерины», – говорится в заявлении епархии.

Напомним, согласно итогам опроса ВЦИОМ, 74% екатеринбуржцев считают сквер неудачным местом для храма, хотя против самого факта строительства культового сооружения возражают только 18%. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже заявил, что по итогам опроса для храма подыщут другое место, но в РПЦ, видимо, сдаваться не собираются.





