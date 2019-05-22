В ЧМ-2022 по футболу примут участие 32 команды. ФИФА увеличит количество участников только к 2026 году

В чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре примут участие 32 команды, а не 48. Об этом 22 мая пишет Reuters со ссылкой на руководство Международной федерации футбола (ФИФА).

В ФИФА решили, что расширять состав участников до 48 пока рано.

«После тщательного и всестороннего процесса консультаций с участием всех соответствующих заинтересованных сторон был сделан вывод о том, что в нынешних обстоятельствах такое предложение пока не может быть реализовано», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, сам Инфантино ранее выступал с идеей увеличить количество участников ЧМ до 48. Однако для этого еще одна страна Персидского залива, помимо Катара, должна была принять у себя дополнительные 16 матчей. Но ОАЭ, Бахрейн и Саудовская Аравия разорвали связи с Катаром два года назад, что исключило их участие в проекте. При этом в ФИФА планируют, что на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике сыграют уже 48 команд.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале.





