В деле «Захарченко из ФСБ» появились новые обвиняемые. Они связаны с офшором «Дарт Вейдер»

В деле о мошенничестве в отношении сотрудников «банковского» отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ появились новые обвиняемые.

Как сообщает 22 мая РБК, ими стали бывший руководитель Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и член правления банка Александр Бондаренко. Фамилии прозвучали в Мосгорсуде на заседании по апелляции на арест двоих фигурантов дела. Роль банкиров в преступлении следователь не уточнил, но оба объявлены в розыск.

РБК пишет, что банкиры были связаны с кипрским офшором «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз», куда офицеры ФСБ якобы вывели активы, полученные от бизнесмена Гляделкина.

«Насколько мне известно, Столяренко живет за границей больше пяти лет, Бондаренко не приезжает в Россию уже год. Таким образом, нельзя сказать, что они скрываются от следствия по этому делу», — отметил на заседании обвиняемый — полковник ФСБ Дмитрий Фролов.







Офицеры ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев обвиняются в хищении 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина в 2011 году. По версии следствия, сотрудники ФСБ, угрожая уголовным преследованием, вынудили его передать им акции компании «Юрпромконсалтинг», которые позднее были переведены в офшор «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз». Гляделкин тогда проходил в качестве потерпевшего по делу о вымогательстве со стороны бывшего вице-мэра Москвы Александра Рябинина; оперативное сопровождение этого дела курировал Фролов.

Черкалину, помимо этого эпизода, вменяется ещё и взятка от бизнесмена по фамилии Назаров на сумму $850 тыс., которую он получил с ноября 2013 года по февраль 2015 года. При обыске у Черкалина обнаружили валюту на сумму 12 млрд руб. Горы наличных лежали прямо в квартире, что заставило СМИ его назвать «полковником Захарченко от ФСБ». Евгений Вышенков описал зону влияния Черкалина и пришёл к выводу, что найденное и добытое в жилище чекиста — на самом деле крохи.