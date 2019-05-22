Саакашвили обратился к Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство. Путин говорил, что это «справедливое решение»

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили направил в администрацию нового украинского лидера Владимира Зеленского обращение с просьбой вернуть ему гражданство. Об этом 22 мая пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на адвоката Саакашвили Руслана Черновецкого.

В обращении экс-президент Грузии пишет, что лишение его гражданства было незаконным.

«Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства», – говорится в заявлении Саакашвили.

Причем он подчеркивает, что никаких «должностей и преференций» ему не надо. А если у Зеленского есть сомнения в том, чтобы возвращать Саакашвили гражданство, то достаточно просто дать бывшему губернатору Одессы въехать на Украину, чтобы самому защищать свои права в суде.

Напомним, предыдущий президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в июле 2017 года. Официальной причиной называлось то, что он предоставил недостоверные данные при получении гражданства. О том, что одним из первых решений Зеленского на посту президента Украины может стать решение по поводу Саакашвили, ранее говорил российский лидер Владимир Путин. «Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича», – заявил Путин, комментируя слова Зеленского о раздаче украинских паспортов россиянам. Сам Саакашвили в ответ заявил, что «с украинцами мы разберемся сами», и заверил, что Путин якобы до сих пор требует не пускать бывшего президента Грузии во многие страны.





