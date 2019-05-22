Полиция возбудила дело против петербурженки, сын которой упал с девятого этажа

Мать мальчика, чудом выжившего после падения с девятого этажа, стала фигуранткой уголовного дела по статье об оставлении в опасности.

По данным «Фонтанки», уголовное дело по статье 125 УК РФ возбуждено полицией 22 мая. Напомним, детское любопытство и материнская беспечность едва не привели к трагедии в начале апреля в Выборгском районе Петербурга.

32-летняя жительница дома 16 по 2-му Муринскому проспекту утром 2 апреля повела дочь в детский сад, а семилетнего сына оставила дома за старшего. Мальчик решил посмотреть, как мама и сестра выходят из парадной, открыл балкон, перегнулся через перила и выпал с девятого этажа. К счастью, внизу оказались кусты, которые «поймали» ребёнка и спасли ему жизнь. Житель первого этажа услышал, как что-то рухнуло под окном, выглянул, но это «что-то» уже убежало. Тем не менее, бдительный мужчина вызвал полицию.

После такого полёта мальчик даже не заплакал, а из видимых травм получил только ссадины от веток. Впрочем, обследование в больнице Раухфуса выявило у ребёнка черепно-мозговую травму, сотрясение, катотравму и тупую травму живота.





