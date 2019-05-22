«Вы считаете, что поймали бога за бороду, раз получили статус». Экс-сенатор Арашуков обратился к бывшим коллегам из СИЗО

Экс-сенатор Рауф Арашуков, обвиняемый в заказных убийствах, обратился к своим бывшим коллегам по Совету Федерации. Заявление Арашукова опубликовала 22 мая в своем Facebook адвокат Анна Ставицкая.

Экс-сенатор подчеркивает, что закон позволяет сначала вынести члену Совфеда предупреждение за нарушение сроков предоставления сведений о доходах, однако его решили лишать статуса сразу. При этом, по словам Арашукова, его жена предоставила часть декларации, а сам он направил запрос с просьбой выдать ему документы для корректного заполнения декларации, однако на обращение не ответили.

Арашуков пишет, что на его месте может оказаться любой другой сенатор.

«Вы считаете, что поймали бога за бороду, раз получили статус, а вслед за ним неприкосновенность и полномочия. Но вы сами меня за считанные минуты, без должного разбирательства лишили этой самой неприкосновенности, а затем и полномочий. И это при том, что моя вина не доказана. Но своими такими поспешными действиями вы показали цену этой неприкосновенности. И завтра все то же может произойти с любым, и все остальные также дружно проголосуют!», – написал бывший сенатор.

Напомним, Совет Федерации лишил Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии 22 мая. Формальной причиной стало то, что он не предоставил в срок декларацию о доходах.





