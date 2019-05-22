Жирков может уйти из «Зенита». На это намекнула его жена

Жена футболиста «Зенита» Юрия Жиркова опубликовала 22 мая в своем инстаграме пост, в котором сообщила о скором переезде семьи в другой город. Болельщики восприняли это как намек на уход из петербургской команды ее мужа.

«Наверное, это лучший май в моей жизни. Никогда не думала, что за столь маленький срок этот город станет таким родным. Честно, полюбила его не сразу… Сейчас понимаю, что скоро мы переедем, но знаю точно, что в этом прекрасном городе меня всегда будут ждать друзья. Я ещё раз убедилась — все, что не делается, все к лучшему и наш переезд в Санкт-Петербург был не зря», — написала Инна Жиркова в инстаграме.







На вопрос одного из подписчиков, куда именно они переезжают, Инна ответила, что пока не знает. Другой высказал пожелание, чтобы Жирков никуда не уходил. «Я только за», – написала супруга 35-летнего футболиста.

Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. С тех пор он отыграл 50 матчей, в которых забил 2 гола. Первую половину сезона 2018/19 он пропустил из-за травмы, полученной на чемпионате мира. В итоге Жирков сыграл всего в 11 матчах. В июне заканчивается контракт Жиркова с «Зенитом». Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Тамбов» из своего родного города, который обеспечил себе выход в РПЛ.

Юрий Жирков – трехкратный чемпион России: в 2005 и 2006 годах как игрок ЦСКА и в 2019-м — «Зенита». В составе ЦСКА выиграл Кубок УЕФА (2004/05). Чемпион Англии в составе «Челси» (2009/10). Бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России.