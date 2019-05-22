Жирков может уйти из «Зенита». На это намекнула его жена
Жена футболиста «Зенита» Юрия Жиркова опубликовала 22 мая в своем инстаграме пост, в котором сообщила о скором переезде семьи в другой город. Болельщики восприняли это как намек на уход из петербургской команды ее мужа.
«Наверное, это лучший май в моей жизни. Никогда не думала, что за столь маленький срок этот город станет таким родным. Честно, полюбила его не сразу… Сейчас понимаю, что скоро мы переедем, но знаю точно, что в этом прекрасном городе меня всегда будут ждать друзья. Я ещё раз убедилась — все, что не делается, все к лучшему и наш переезд в Санкт-Петербург был не зря», — написала Инна Жиркова в инстаграме.
Наверное, это лучший май в моей жизни . Никогда не думала ,что за столь маленький срок этот город станет таким родным . Честно ,полюбила его не сразу ... Сейчас понимаю ,что скоро мы переедем,но знаю точно ,что в этом прекрасном городе меня всегда будут ждать друзья . Я ещё раз убедилась – все, что не делается, все к лучшему и наш переезд в Санкт-Петербург был не зря .??
На вопрос одного из подписчиков, куда именно они переезжают, Инна ответила, что пока не знает. Другой высказал пожелание, чтобы Жирков никуда не уходил. «Я только за», – написала супруга 35-летнего футболиста.
Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. С тех пор он отыграл 50 матчей, в которых забил 2 гола. Первую половину сезона 2018/19 он пропустил из-за травмы, полученной на чемпионате мира. В итоге Жирков сыграл всего в 11 матчах. В июне заканчивается контракт Жиркова с «Зенитом». Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Тамбов» из своего родного города, который обеспечил себе выход в РПЛ.
Юрий Жирков – трехкратный чемпион России: в 2005 и 2006 годах как игрок ЦСКА и в 2019-м — «Зенита». В составе ЦСКА выиграл Кубок УЕФА (2004/05). Чемпион Англии в составе «Челси» (2009/10). Бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России.