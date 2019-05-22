На необитаемый остров Большой Тютерс в Финском заливе отправится первая научная экспедиция

Комплексная научно-поисковая экспедиция «Острова России – ответственность во имя будущего» стартует 23 мая на необитаемый остров Большой Тютерс заповедника «Восток Финского залива» (входит в ФГБУ «Нижне-Свирский Государственный природный заповедник»). Об этом сообщил представитель экспедиции, главный аналитик Росзаповедцентра (АНО «Экспоцентр «Заповедники России») Александр Соколов.

«Среди главных задач экспедиции – построение цифровой модели острова Большой Тютерс, зонирование природных зон острова, картирование районов обитания и произрастания охраняемых объектов животного мира и растительности, а также природоохранные и просветительские мероприятия с привлечением волонтёров Санкт-Петербургской морской инженерной компании «Фертоинг» и экологических активистов города Кронштадт», – сказал он.

«Экспедиция проходит при поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ и проекта «Гогланд» Русского Географического общества», – добавил представитель экспедиции.

Помимо научных и инженерных работ на острове Большой Тютерс, участникам экспедиции совместно с волонтерами предстоит выявить объекты техногенного воздействия на природу заповедника и выполнить работы по очистке острова от мусора. Кроме того, в рамках экспедиции проведут исторические поисковые работы для сохранения памяти о тех, кто освобождал остров от немцев во время Великой Отечественной войны.

Первая группа морских инженеров и волонтеров уже высадилась на острове и приступила к экологическому мониторингу местности и обустройству базового лагеря. Основной состав экспедиции выйдет к острову Большой Тютерс из Санкт-Петербурга 23 мая на аварийно-спасательном судне ФГБУ «Морспасслужба России» «Спасатель Карев».





