Организаторы «Евровидения» пересчитали голоса и добавили один балл Сергею Лазареву

Европейский вещательный союз проверил начисление баллов участникам конкурса. В ходе проверки обнаружилась непреднамеренная ошибка — средний результат от имени белорусского жюри был сформирован некорректно, сообщается 22 мая на сайте организации.

В итоге тройка лидеров осталась прежней, хотя количество баллов у них и изменилось – например, Сергей Лазарев получил один дополнительный. В результате пересчета Швеция поднялась с шестого на пятое место, Северная Македония — с восьмого на седьмое, а белорусская исполнительница с предпоследнего места поднялась на одну строчку выше.

Белорусское жюри отстранили от финала из-за оглашения в СМИ результатов голосования в первом полуфинале «Евровидения».

Финал «Евровидения» прошёл 18 мая в Тель-Авиве. «Фонтанка» подробно освещала итоги конкурса.





