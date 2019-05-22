Члена совета движения «Голос» отправили под домашний арест по делу об угрозе убийством сотруднику НТВ

Химкинский городской суд изолировал от общества члена совета движения «Голос». В выкрике Романа Удота в адрес сотрудников НТВ услышали угрозу убийством, активисту запретили покидать квартиру.

Как сообщил в Facebook сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, 22 мая суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Удоту запретили прогулки, использование телефона, почты, Интернета, круг общения ограничили близкими родственниками, адвокатом и дознавателем.

По словам адвоката Максима Пашкова, дело об угрозе убийством возбуждено из-за того, что Роман Удот на преследование журналистов НТВ отреагировал выкриком «Я вас убью». Он подчеркнул, что сотрудники угрозы не расслышали и продолжили снимать, пишет «Медиазона».

Романа Удота задержали 20 мая, через несколько дней после его возвращения в Россию. www.fontanka.ru/2019/05/20/152/ В Facebook он рассказал, что к этому времени успел побывать в линейном управлении МВД России в Шереметьево и написать ходатайство о возобновлении уголовного дела. Инцидент, который лёг в его основу, произошёл в марте прошлого года в московском Шереметьево. Удот заметил скрытую съёмку НТВ и попытался отнять телефон у корреспондента. За несколько дней до этих событий на телеканале вышел материал с дискредитацией «Голоса».





