Обман на 37 миллионов. Обидчица доверчивых петербуржцев вернулась в Россию в сопровождении спецконвоя

Немецкие власти экстрадировали в Россию Наталию Модорскую, которую обвиняют на родине в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Уточняется, что Мадорская с сообщниками промышляли в Петербурге.

«Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Федеративной Республики Германия экстрадировали в Россию гражданку РФ Наталию Мадорскую. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, россиянка вместе с сообщниками организовала настоящую финансовую пирамиду под видом кредитного потребительского кооператива «Союз финансовых инициатив». Она собирала с доверчивых людей деньги, обещая ежемесячную прибыль в размере 2,3% от суммы. «Клиентов» искала через объявления в газетах.

«В период с апреля 2012 года по май 2014 года Мадорская, находясь в офисе, действуя от имени указанной организации, заключила с гражданами договоры передачи личных сбережений на условиях ежемесячных выплат каждому в размере от 2,3% от внесенной пайщиком денежной суммы», — сообщает Генпрокуратура.

По этой схеме Мадорская получила более 37 млн рублей, которые потратила и скрылась от следствия. Женщину объявили в международный розыск, а в январе она была задержана в Германии, после чего Генпрокуратура направила запрос о её выдаче.





