Посмотреть на победу своей команды не смогли более 50 фанатов «Локомотива». Они оказались в полиции

Полицейские задержали более 50-ти фанатов перед финалом Кубка России в Самаре. Об этом вечером 22 мая пишет РБК со ссылкой на региональный главк.

За несколько часов до начала игры «Локомотива» с «Уралом» в полицию пожаловались сотрудники самарского кафе, в котором к матчу готовились столичные фанаты. О том, что задержаны исключительно болельщики московской команды, сообщали источники Sports.ru.

Сотрудники кафе якобы пожаловались на то, что фанаты «очень шумно себя вели». «В настоящее время личности 54 участников [конфликта] установлены, они опрошены и отпущены», — рассказали РБК в полиции. При этом в СМИ пишут, что в полицию якобы поступил звонок о «сборе фанатов с кастетами».

Отметим, неудачи болельщиков «Локомотива» на этом не закончились — затем им запретили проведение перформанса на стадионе, о чем представители организации фанатов United South сообщили в Instagram.

Напомним, «Локомотив» сегодня со счетом 1:0 обыграл «Урал» и завоевал Кубок России, 6 июля московский клуб поборется с «Зенитом» за Суперкубок.





