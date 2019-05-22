«Зенит» начнет сезон 2019/20 матчем за Суперкубок с «Локомотивом». «Железнодорожники» взяли Кубок России

Победой для московского футбольного клуба «Локомотив» завершился финал Кубка России в Самаре против екатеринбургского «Урала» в среду, 22 мая. «Железнодорожники» выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол на 27-й минуте забил 22-летний Дмитрий Баринов.

Таким образом, 6 июля «Зенит» как действующий чемпион РПЛ сразится за Суперкубок с «Локомотивом». Это будет первый матч сезона 2019/20.

Отметим также, что благодаря победе в Кубке России «Локомотива», который обеспечил себе выход в Лигу чемпионов по результатам чемпионата России, в Лигу Европы вышел тульский «Арсенал».





