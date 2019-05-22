«Организовал массовые беспорядки силой устного слова и мысли». Соратника Навального арестовали на 20 суток

Симоновский районный суд Москвы арестовал на 20 суток бывшего главу штаба Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом сам Волков сообщил 22 мая в своем Twitter.

Политика признали виновным в нарушении установленного порядка организации или проведения митинга, которое повлекло вред имуществу (ст.20.2 ч. 4 КоАП РФ). Волкова осудили за прямую трансляцию митинга против повышения пенсионного возраста, которую он вел 9 сентября 2018 года. Политика признали виновным в том, что он «вдохновил» неизвестных лиц повредить автомобиль во время митинга.

«Организовал массовые беспорядки силой устного слова и мысли, вот так-то! И поцарапал чью-то Тойоту Камри в Москве, находясь при этом в Вильнюсе», – написал Волков.

Напомним, соратника Навального задержали в Москве утром 21 мая со словами «мы вас заждались».





