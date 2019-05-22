Безупречный червь. «Роскосмос» объяснил, зачем его «дочке» понадобились две тысячи оголодавших пиявок

Дочерняя компания госкорпорации «Роскосмос» ищет поставщика медицинских пиявок. Червей необходимо поставлять партиями, каждый должен быть идеален внешне, быст, здоров и обязательно голоден.

Как сказано в документации, размещённой на портале госзакупок, компания «Информационные спутниковые системы» имени академика Решётова объявила конкурс на поставку медицинских пиявок в количестве двух тысяч до апреля 2020 года. Их желают получать частями – по триста «хвостов» раз в два месяца.

Требуются взрослые особи от 8 до 12 сантиметров в длину, не тяжелее трёх граммов каждая, без физических изъянов на теле и присосках. Кроме экстерьера, компания взыскательна к здоровью. Пиявки должны быть здоровыми, подвижными, оживлённо плавать и обладать резко выраженным сократительным рефлексом.

Обязательным условием является диета. Компании нужны черви, голодавшие не менее трёх месяцев, и готовые к пищевой активности. На одну пиявку не менее 0,07 грамм в минуту.







«Должны быстро направляться к руке, опущенной в воду, плотно прикрепляться к ней задней присоской, а передней производить поисковые движения для прокусывания кожи. При вынимании руки из воды и стряхивании – не отпадать», – описывает заказчик желаемый поисковый рефлекс.

Максимальная цена не должна превышать 89,1 тысячу рублей, то есть примерно по 44 рубля за «хвост». Заявка размещена в конце апреля, 22 мая опубликован протокол рассмотрения первых заявок. Пока желающих взяться за контракт не нашлось.

«Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнёва» позиционирует себя как ведущее предприятие России по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии.

Генеральный директор компании Николай Тестоедов в комментарии «Вечерней Москве» от закупки открестился. Заявку на две тысячи пиявок он назвал смешным информационным сбоем системы.

Тем временем в «Роскосмосе» заявили, что пиявок хотят закупить в рекреационных целях. «В структуре предприятия находятся лечебно-оздоровительные комплексы и пансионаты, в интересах которых осуществляется данная закупка», – объяснили в пресс-службе госкорпорации радиостанции «Говорит Москва».