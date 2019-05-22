Натурально - под забор. Правительство готовит новую крышу для магазинов шаговой доступности

Ретейлеры раскритиковали инициативу выгнать их из жилых домов, предрекая смерть малого бизнеса. Но не придумали, как еще помочь государству блюсти покой граждан.

Евгений Павленко/Коммерсантъ

Свое видение, как ограничить торговлю в многоквартирных домах, правительство РФ должно представить президенту 1 июня. Участники рынка предполагают, что соответствующее поручение Владимира Путина могло стать реакцией на состоявшееся в Казани обсуждение нацпроекта «Жильё и городская среда». Тогда один из участников дискуссии поинтересовался у главы государства «системой фильтрации» для коммерческих помещений в жилых домах. «Магазины ? это хорошо, но выше этажом люди живут, а там запахи и шум, и так далее», – согласился Владимир Путин.

Как рассказали «Фонтанке» участники рынка, проработкой предложений занимаются Минстрой и Минпромторг, которые уже провели несколько рабочих групп с бизнесом. На них конкретики не добавилось. «Запрет на первых этажах торговли и услуг обсуждается в общем. То есть сюда попадут продуктовые магазины, ремонтные мастерские, точки продажи разливного пива, суши-шопы и так далее», – пояснила «Фонтанке» представитель «Ленты». По ее словам, ограничения должны, в первую очередь, коснуться новых зданий. «С учетом недавно принятого ужесточения правил перевода их жилого фонда в нежилой, это выглядит нерадостно», – отмечают в пресс-службе ретейлера. Но другой участник обсуждений сообщил, что ведомства интересовались у бизнеса и мнением насчет вывода из жилого фонда уже действующих точек. При этом речь идет не о каких-то отдельных нежелательных форматах, но о торговле и услугах в целом.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейших ретейлеров, суть обсуждаемых ограничений не прокомментировали. Но, по предварительным расчетам ассоциации, в случае их введения торговые сети не досчитаются 20% магазинов в формате «у дома», а небольшие ретейлеры вовсе половины всех торговых точек. «Это может спровоцировать снижение товарооборота, падение выручки, существенное сокращение рабочих мест в сегменте малого и среднего бизнеса, уменьшение налоговых поступлений, ослабление конкуренции, рост цен», – прокомментировал «Фонтанке» глава организации Сергей Беляков.

При этом тотальный запрет торговли в многоквартирных домах вовсе не добавит комфорта городской среде. Поток покупателей в магазинах и предприятий услуг во встроенных помещениях в среднем на 10% больше, чем в отдельно стоящих торговых точках, а значит, они востребованы населением.







Комфорт и безопасность жителей вполне обеспечивают санитарные правила, которые устанавливают требования к режиму работы магазинов и доставке товаров, к уровню допустимого шума, работе отопления и вентиляции, считает Сергей Беляков. Чтобы соответствовать им, ретейлеры придерживаются удобного для жильцов графика поставок товара и вывоза мусора, ставят шумо- и виброизоляцию и даже готовы за свой счет устанавливать жильцам стеклопакеты. Соблюдение правил контролируется Роспотребнадзором, прокуратурой, муниципальными и общественными контролирующими организациями, указал он.

Но надзор не всегда эффективен. К примеру, «Фонтанка» писала о войне итальянского музыканта Андреа Бартелуччи с шумными холодильниками сети «Дикси». Несмотря на решение суда о приостановке деятельности, ретейлер продолжил смущать покой жильца. Не слишком успешна и борьба жителей улицы Рубинштейна с соседями-барменами. Ни размещение в одной парадной с обычными квартирами, ни продажа алкоголя без лицензии, ни ночная музыка, зафиксированные профильными ведомствами, не заставили их прекратить работу.

Сами ретейлеры признают, что правилам игры следуют не все. Но конфликты с жильцами - скорее исключение, и происходят по вине недобросовестных игроков, считают в «Ленте». «Неправильно, если из-за них будут страдать остальные», – прокомментировала представитель ретейлера.

Идеями того, как все же обеспечить гражданам комфортное соседство, сети не поделились. Зато видение есть у малого бизнеса. «Большое количество норм и запретов как раз и приводит к тому, что не все они выполняются», – сообщил «Фонтанке» исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. По его словам, число требований к магазинам в жилых домах нужно, напротив, снизить, но зато ужесточить ответственность за их нарушение.

Тотальный запрет торговли в жилых домах, по мнению главы ассоциации, маловероятен. «Для Петербурга это бы означало смерть малого бизнеса», – пояснил Владимир Меньшиков. Понесет потери и город, который сдает и продает предпринимателям большое количество такой недвижимости, напоминает он.

Опасения по поводу инициативы высказывают и застройщики. «Размещение на первых этажах сервисов для жильцов — это общемировая практика», – говорит вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Вячеслав Семененко. По его словам, мнением ассоциации правительство на этот счет пока не интересовалось. Но общая позиция совпадает с видением ретейлеров: меньше ограничений, особенно для малого бизнеса.

С финальной версией предложений, которые чиновники направят президенту, представители бизнеса не знакомы. В Минстрое на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили. В Минпромторге сообщили, что уже изучали вопрос ограничения торговли и услуг для обеспечения комфорта граждан — в рамках обсуждения законопроекта об ужесточении правил перевода жилых помещений в многоквартирных домах в нежилой фонд. Поправки в Жилищный кодекс, принятые Госдумой в третьем чтении 21 мая, предписывают получать письменное согласие всех соседей помещения, которое меняет статус, и одобрение большинства жителей подъезда. Уже эти меры несут риски для бизнеса.

«Показатели обеспеченности населения торговыми площадями в России зачастую в 2-3 раза ниже, чем на Западе», – сообщили в Минпромторге. Но ведомство уже нашло для торговцев выход — в разработанных ими поправках в закон о торговле существенно упрощается размещение автолавок. «Принятие данного законопроекта как раз бы решило многие проблемы малых предпринимателей, так как позволило размещать торговые объекты не только в домах, но и в павильонах, киосках», – отметили в ведомстве.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»